Türkiye'nin enerji devi TÜPRAŞ (TUPRS), 2024 yılı finansal sonuçlarının ardından 2025 yılı temettü dağıtımını iki taksit halinde yapacağını açıklamıştı. Mart ayında yapılan ilk temettü taksiti yatırımcıların hesaplarına geçmiş ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi gözler, ikinci ve son taksitte… Peki, TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi hangi gün, ne zaman yatacak, saat kaçta hesaba geçer? TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi hakkında tüm detaylar haberimizde...

TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ HANGİ GÜN YAPILACAK?

TÜPRAŞ, 2025 yılı ikinci temettü taksitini yatırımcılarına ulaştırmak için resmi adımı KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ikinci temettü için hak kullanım tarihi (Kesme Tarihi) 30 Eylül 2025 Salı günü olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar hisse senedine sahip olan yatırımcılar, ikinci taksit temettüden faydalanabilecek. Temettü dağıtımının yatırımcıların ilgisini artırması beklenirken, hisse sahipleri için kritik olan tarih Kesme Tarihi olarak öne çıkıyor.

TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

TÜPRAŞ'ın 2025 yılı ikinci temettü taksiti hisse başına brüt 7,4216486 TL, net 6,3084013 TL olarak belirlendi. Temettü ödemeleri, T+2 gün kuralına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Buna göre 30 Eylül 2025'te hak kazanacak yatırımcıların nakit temettüleri, 2 Ekim 2025 Perşembe günü hesaplara geçecek. Bu tarihten itibaren yatırımcılar temettü tutarlarını serbestçe kullanabilecek.

Temettüye hak kazanmak için, 29 Eylül 2025 tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli. Yani 30 Eylül itibarıyla hisse alımı yapanlar, ikinci taksit temettüden faydalanamayacak.

TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?

Nakit temettü ödemelerinde genellikle öğlen saatleri kritik önem taşıyor. TÜPRAŞ'ın açıklamasına göre, 2 Ekim Perşembe günü hesaplara geçecek temettü ödemelerinin öğle saatlerinde yatırımcı hesaplarında aktif olması bekleniyor.

Bankaların işleyişine göre, temettü ödemeleri öğle saatlerinden itibaren yatırımcıların kullanımına sunulacak. Bu nedenle yatırımcıların hesaplarını kontrol etmeleri, temettü tutarlarının doğru bir şekilde geçip geçmediğini doğrulamaları önem taşıyor.

TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE YATIRIMCILARIN BİLMESİ GEREKENLER

Hak kullanım tarihi kritik: 30 Eylül 2025'te hisse senedine sahip olmak gerekiyor.

Ödeme günü T+2: Temettü ödemeleri iki iş günü sonra hesaplara geçiyor.

Net ve brüt tutar bilgisi: Hisse başına brüt 7,4216486 TL, net 6,3084013 TL.

Kullanım saati: Temettüler öğle saatlerinde hesaplarda görülecek.

Yatırımcılar bu detaylara dikkat ederek temettüden maksimum fayda sağlayabilir. TÜPRAŞ'ın güçlü finansal yapısı ve istikrarlı temettü politikası, şirket hisselerinin cazibesini artıran faktörlerin başında geliyor.