Tunca Tuncer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Tunca Tuncer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı ise Tunca Tuncer. Tunca Tuncer kimdir? Tunca Tuncer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TUNCA TUNCER KİMDİR?

Mali müşavir olduğu bilinen Tunca Tuncer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan adayıdır.