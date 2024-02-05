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TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamları belirleniyor. Memur ve emekli maaş zammını etkileyecek olan bu oran, ekonomi gündeminin en önemli konularından biri oldu. TÜİK'in açıklaması sonrası, 'Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?' ve 'Enflasyon arttı mı?' soruları yanıt buldu. Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı 2024!

Enflasyon oranı yüzde kaç oldu ve TÜİK enflasyon oranı arttı mı sorularına yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların 12 ay sonrasındaki olasılık tahminlerine göre, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında bir artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere dayalı yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin ise yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözleniyor.

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşma tarihini belirledi. Verilere göre, Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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