TRT Spor radyo frekans 2024! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Radyo 1 (TRT SPOR) frekansı ne?

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TRT SPOR RADYO FREKANS

İstanbul : 95.6

Ankara: 93.3

İzmir: 94.7

Bursa: 87.9

Antalya: 100.6

Konya: 103.2

Adana: 105.1

Şanlıurfa: 98.1

Kocaeli: 90.5

Diyarbakır: 93.6

Hatay: 89.6

Manisa: 91.1

Kayseri: 107.1

Samsun: 94.8

Balıkesir: 95.3

Tekirdağ: 99.6

Aydın: 98.5

Van: 92.8

Kahramanmaraş: 99.8

Sakarya: 100.1

Muğla: 105.3

Denizli: 95.2

Eskişehir: 89.0

Mardin: 107.0

Trabzon: 90.0

TRT SPOR RADYO FREKANS İSTANBUL FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı İstanbul'da 95.6'dır.

TRT SPOR RADYO FREKANS ANKARA FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı Ankara'da 93.3'tür.

TRT SPOR RADYO FREKANS İZMİR FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı İzmir'de 94.7'dir.

TRT SPOR RADYO FREKANS AMASYA, ERZİNCAN, ISPARTA, SİVAS FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı Amasya'da 94.7, Erzincan'da 88.0, Isparta'da 95.1, Sivas'ta 93.6'dır.