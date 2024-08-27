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TRT Spor radyo frekans 2024! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Radyo 1 (TRT SPOR) frekansı ne?

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TRT Spor radyo frekansı ne, TRT Spor radyo frekans bilgileri kaç merak ediliyor. TRT Spor Radyo 1 canlı maç anlatımı frekans bilgileri ile radyodan maçların canlı anlatımını arabada, evde, işte naklen dinleyebilirsiniz. Radyo 1 TRT Spor Radyo frekans bilgileri İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklıdır. Peki, TRT Spor radyo frekansı ne? TRT Spor radyo frekans İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Kayseri frekansı ne, TRT Spor radyo frekansı kaç?

TRT Spor radyo frekans! TRT Spor radyo frekansı ne, TRT Spor radyo frekans bilgileri kaç merak ediliyor. TRT Spor Radyo 1 canlı maç anlatımı frekans bilgileri ile radyodan maçların canlı anlatımını arabada, evde, işte naklen dinleyebilirsiniz. Radyo 1 TRT Spor Radyo frekans bilgileri İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklıdır. Peki, TRT Spor radyo frekansı ne? TRT Spor radyo frekans İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Kayseri frekansı ne, TRT Spor radyo frekansı kaç? İşte TRT Spor radyo frekansı...

TRT SPOR RADYO FREKANS

İstanbul : 95.6

Ankara: 93.3

İzmir: 94.7

Bursa: 87.9

Antalya: 100.6

Konya: 103.2

Adana: 105.1

Şanlıurfa: 98.1

Kocaeli: 90.5

Diyarbakır: 93.6

Hatay: 89.6

Manisa: 91.1

Kayseri: 107.1

Samsun: 94.8

Balıkesir: 95.3

Tekirdağ: 99.6

Aydın: 98.5

Van: 92.8

Kahramanmaraş: 99.8

Sakarya: 100.1

Muğla: 105.3

Denizli: 95.2

Eskişehir: 89.0

Mardin: 107.0

Trabzon: 90.0

TRT Spor radyo frekans 2024! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Radyo 1 (TRT SPOR) frekansı ne?

TRT SPOR RADYO FREKANS İSTANBUL FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı İstanbul'da 95.6'dır.

TRT SPOR RADYO FREKANS ANKARA FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı Ankara'da 93.3'tür.

TRT SPOR RADYO FREKANS İZMİR FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı İzmir'de 94.7'dir.

TRT SPOR RADYO FREKANS AMASYA, ERZİNCAN, ISPARTA, SİVAS FREKANSI NE, KAÇ?

TRT Spor Radyo 1 frekansı Amasya'da 94.7, Erzincan'da 88.0, Isparta'da 95.1, Sivas'ta 93.6'dır.

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