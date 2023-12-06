Topkapı Sarayı, İstanbul'un tarihi yarımadasında, Sarayburnu'nda bulunan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl boyunca hükümet merkezi olarak kullanılan ve bugün müze olarak hizmet veren saraydır. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından biridir.

Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler?

Topkapı Sarayı ziyaretçilere etkileyici bir tarihî atmosfer sunar. Topkapı Sarayı, İstanbul'un tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir destinasyondur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını ve zengin kültürünü görmek isteyen herkes için unutulmaz bir deneyim sunar.

TOPKAPI SARAYI NEREDE?

Topkapı Sarayı, İstanbul'un tarih dolu yarımadasında yer alır ve muazzam mimarisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olmuş tarihi bir saraydır. Saray, Sultanahmet Meydanı'nın doğusunda, Marmara Denizi kıyısında, Gülhane Parkı'nın hemen yanında konumlanmıştır.

TOPKAPI SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Topkapı Sarayı, genellikle haftanın her günü saat 09:00 ve 17:00 arasında ziyarete açıktır. Ziyaret saatleri resmi tatil ve bayramlarda değişiklik gösterilebilir.

TOPKAPI SARAYI BÖLÜMLERİ

Topkapı Sarayı, muazzam bir kompleks olup birçok bölümden oluşur. Başlıca bölümleri şunlardır:

Harem Bölümü: Sultan ailesinin yaşadığı özel alan.

Divan-ı Hümayun: Sultanın danıştığı büyük divanın toplandığı yer.

Enderun Mektebi: Eğitim ve öğretim alanı.

Bağdat Köşkü: Sarayın özel bahçesinde yer alan şahane bir yapı.

TOPKAPI SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Topkapı Sarayı giriş ücreti 150 TL'dir. 18 yaşından küçük T.C. ve K.K.T.C. vatandaşları ücretsiz olarak müzeyi ziyaret edebilmektedirler. Topkapı Sarayı'nın Harem ve Aya İrini bölümleri haricinde müze kart geçerlidir.