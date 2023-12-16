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Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi?

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İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz bir olay yaşandı. Bilinci kapanan Luton Town kaptanı Tom Lockyer aniden yerlere yığıldı. Bournemouth - Luton Town mücadelesi sırasında gerçekleşen bu korkutucu anlar, maçın 1-1 devam ettiği sırada yaşandı. Peki, Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? İşte detaylar…

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth - Luton Town mücadelesinde korkutan anlar yaşandı. Maç 1-1 devam ettiği sırada Luton Town kaptanı Tom Lockyer, bir anda yere yığıldı. Peki, Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? İşte detaylar…

TOM LOCKYER SAĞLIK DURUMU NASIL?

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz anlar yaşandı. Bilinci kapanan Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. Hakemin maçı durdurmasıyla birlikte sağlık ekipleri sahaya girerek Lockyer'e müdahalede bulundu. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından müsabaka ertelendi.

BOURNEMOUTH-LUTON TOWN MAÇINDA BİLİNCİ KAPANAN TOM LOCKYER NE DURUMDA, İYİLEŞTİ Mİ?

Luton Town tarafından X hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık ekibimiz Hatters kaptanının sahada kalbinin durduğunu ancak sedyeyle çıkarıldığında bilincinin açık olduğunu doğruladı. Tom'a stadyum içinde daha ileri tedavi uygulanmış olup, bunun için her iki tarafın sağlık ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hastaneye nakledilen Tom'un durumunun stabil olduğu ve şu anda ailesi baş ucundayken ileri tetkiklerden geçtiği konusunda taraftarlarımızı temin edebiliriz. Herkese Locks'a verdikleri destek, gösterdikleri ilgi ve sevgi dolu mesajları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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