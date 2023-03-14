Türkiye'nin otomobili TOGG heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin yerli yapım akıllı arabasının fiyatı bugün açılandı. Türkiye'nin yerli yapım arabası yollara çıkmak için bir süredir gün sayıyordu, Kısa süre içerisde yollarda göreceğimiz TOGG'un satış fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOGG Satış fiyatı kaç TL? TOGG satışa çıktı mı? TOGG ön sipariş başvurusu nasıl verilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Nisan ayında yollarda göreceğimiz TOGG satış fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOGG Satış fiyatı kaç TL? TOGG satışa çıktı mı? TOGG ön sipariş başvurusu nasıl verilecek? Detaylar haberimizde...

TOGG SATIŞ FİYATLARI KAÇ TL?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye'nin mobilete alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

TOGG ÖN SİPRİŞ BAŞVURUSU NASIL VERİLECEK?

TOGG Ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama TRUMORE üzerinden yapılabilecek. Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulamada neler yapılabileceğine dair detaylar verildi. Buna göre uygulama, '"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi. Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.