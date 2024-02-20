THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler?

THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler? Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024'te yaklaşık 5 bin kişiyi işe almayı hedeflediklerini duyurdu. Detaylar haberimizde...

THY İŞE 5 BİN KİŞİ Mİ ALACAK?

(THY) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024'te yaklaşık 5 bin kişiyi işe almayı hedeflediklerini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'de genç nüfusun en çok çalışmak istediği şirketler arasında zirvede yer alan THY'nin, yayımladığı "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurduğu, bu ilanlar kapsamında şirketin 2033 hedefleri doğrultusunda çalışan istihdamını artırmayı hedeflediği belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY'nin, Part-Time Öğrenci programı ile lisans eğitimi gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, öğrenimleri devam ederken çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, 2 dönem boyunca toplamda 12 ay THY bünyesinde çalışma imkanı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek." ifadelerine yer verildi.