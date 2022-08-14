ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden üniversite tercihleri üniversite adayları tarafından gerçekleştirildi. YKS tercih süreci 5 Ağustos saat 23.59'da sona erdi. Tercih döneminin ardından üni tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak edildi. Peki, Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları!

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden üniversite tercihleri üniversite adayları tarafından gerçekleştirildi. YKS tercih süreci 5 Ağustos saat 23.59'da sona erdi. Tercih döneminin ardından üni tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak edildi. Peki, Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları haberimizde...

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi verilmedi, ancak geçen sene tercihlerden iki hafta sonra açıklanan YKS tercih sonuçlarının ise önümüzdeki (15-21 Ağustos) hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte www.sonuc.osym.gov.tr sitesine giriş yaparak YKS tercih sonuçlarını öğrenebilirler.

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.