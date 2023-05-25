TCMB faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ilişkin gerçekleştirilecek olan açıklamalar, vatandaşlar tarafından TCMB faiz kararı ne oldu? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı artacak mı, azalacak mı?