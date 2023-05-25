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TCMB faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak?

TCMB faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak?

Gündem Haberleri

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ilişkin gerçekleştirilecek olan açıklamalar, vatandaşlar tarafından TCMB faiz kararı ne oldu? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı artacak mı, azalacak mı?

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı mayıs ayında da politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, TCMB faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı artacak mı, azalacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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