TCMB Enflasyon Raporu 2024 | Merkez Bankası enflasyon tahmini belli oldu mu? Yıl sonu enflasyon tahminleri!

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu için enflasyon tahminini açıkladı. Ardından, TCMB enflasyon raporu 2024 ve yıl sonu enflasyon tahminleri gündeme geldi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası enflasyon tahmini belli oldu mu? Yıl sonu enflasyon tahminleri! Detaylar haberimizdedir...

TCMB ENFLASYON RAPORU 2024

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken 2025 tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi. Böylece enflasyon tahmini değişmemiş oldu.

Karahan açıklamasında "2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"MAYIS SONRASINDA DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Karahan, konuşmasında dezenflasyon dönemine işaret ederek "Enflasyonun tepe noktasını göreceği mayıs sonuna kadar ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecek. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda dezenflasyon dönemine gireceğiz. Sıkılık düzeyi ve elimizdeki araçlar TL mevduata geçişin bu şekilde devamını sağlayacaktır." dedi.

Karahan, enflasyonda tek haneli rakamlar içinse 2026 yılını işaret ederek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise "yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması" vurgusu yaptı.