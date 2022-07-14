Tayland kadın voleybol takımı oyuncuları listesi! Tayland voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne, boyları kaçtır?
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2022 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında Tayland ile karşı karşıya gelen A Milli takımımız dikkat çekerken, Tayland voleybol takımı oyuncuları listesi araştırılmaktadır. Peki, Tayland kadın voleybol takımı oyuncuları listesi! Tayland voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne, boyları kaçtır?
Tayland voleybol takımı oyuncuları listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Tayland milli takım voleybol kadrosundaki oyuncular kimlerdir? Tayland voleybol kadın kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
TAYLAND KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Wipawee Srithong : OH : 28 Ocak 1999
Piyanut Pannoy : L : 10 Kasım 1989
Pornpun Guedpard (c) : S : 5 Mayıs 1993
Thatdao Nuekjang : MB : 3 Şubat 1994
Kannika Thipachot : OH : 3 Mayıs 1993
Hathairat Jarat : MB : 9 Şubat 1996
Watchareeya Nuanjam : MB : 22 Temmuz 1996
Jarasporn Bundasak : MB : 1 Mart 1993
Pattiya Juangjan : OH : 16 Ocak 1998
Khatthalee Pinsuwan : OH : 30 Ekim 1994
Hattaya Bamrungsuk : MB : 12 Ağustos 1993
Natthanicha Jaisaen : S : 21 Mayıs 1998
Sutadta Chuewulim : OH : 19 Aralık 1992
Kaewkalaya Kamulthala : MB : 7 Ağustos 1994
Pimpichaya Kokram : OP : 16 Haziran 1998
Tichaya Boonlert : S : 14 Şubat 1997
Ajcharaporn Kongyot : OH : 18 Haziran 1995
Chatchu-on Moksri : OH : 6 Kasım 1999
Supattra Pairoj : L : 27 Haziran 1990
Thanacha Sooksod : OP : 26 Mayıs 2000
Nuttaporn Sanitklang : L : 14 Ağustost 1991
Sirima Manakij : S : 11 Ocak 1991
Tichakorn Boonlert : MB : 22 Mart 2001
Sasipaporn Janthawisut : OH : 10 Haziran 1997
Sinpho Donphon : OH : 21 Haziran 2004