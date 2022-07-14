Tayland kadın voleybol takımı oyuncuları listesi! Tayland voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne, boyları kaçtır? - Haberler

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Tayland kadın voleybol takımı oyuncuları listesi! Tayland voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne, boyları kaçtır?

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Tayland kadın voleybol takımı oyuncuları listesi! Tayland voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne, boyları kaçtır?

2022 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında Tayland ile karşı karşıya gelen A Milli takımımız dikkat çekerken, Tayland voleybol takımı oyuncuları listesi araştırılmaktadır. Peki, Tayland kadın voleybol takımı oyuncuları listesi! Tayland voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne, boyları kaçtır?

Tayland voleybol takımı oyuncuları listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Tayland milli takım voleybol kadrosundaki oyuncular kimlerdir? Tayland voleybol kadın kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

TAYLAND KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Wipawee Srithong : OH : 28 Ocak 1999

Piyanut Pannoy : L : 10 Kasım 1989

Pornpun Guedpard (c) : S : 5 Mayıs 1993

Thatdao Nuekjang : MB : 3 Şubat 1994

Kannika Thipachot : OH : 3 Mayıs 1993

Hathairat Jarat : MB : 9 Şubat 1996

Watchareeya Nuanjam : MB : 22 Temmuz 1996

Jarasporn Bundasak : MB : 1 Mart 1993

Pattiya Juangjan : OH : 16 Ocak 1998

Khatthalee Pinsuwan : OH : 30 Ekim 1994

Hattaya Bamrungsuk : MB : 12 Ağustos 1993

Natthanicha Jaisaen : S : 21 Mayıs 1998

Sutadta Chuewulim : OH : 19 Aralık 1992

Kaewkalaya Kamulthala : MB : 7 Ağustos 1994

Pimpichaya Kokram : OP : 16 Haziran 1998

Tichaya Boonlert : S : 14 Şubat 1997

Ajcharaporn Kongyot : OH : 18 Haziran 1995

Chatchu-on Moksri : OH : 6 Kasım 1999

Supattra Pairoj : L : 27 Haziran 1990

Thanacha Sooksod : OP : 26 Mayıs 2000

Nuttaporn Sanitklang : L : 14 Ağustost 1991

Sirima Manakij : S : 11 Ocak 1991

Tichakorn Boonlert : MB : 22 Mart 2001

Sasipaporn Janthawisut : OH : 10 Haziran 1997

Sinpho Donphon : OH : 21 Haziran 2004

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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