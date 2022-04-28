Tatlım Tatlım ne kadar izlendi? Tatlım Tatlım kaç kişi izledi, izleyici sayısı kaç? Tatlım Tatlım filmi hasılatı ne kadar?
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Sinemaseverler bazı filmlerin ne kadar kişi tarafından izlendiğini ve filmin ne kadar hasılat topladığını merak ediyor. Bu haberimizde Tatlım Tatlım filmi ne kadar izlendi? Tatlım Tatlım kaç kişi izledi, izleyici sayısı kaç? Tatlım Tatlım filmi hasılatı ne kadar? sorularına yanıt aradık. İşte Tatlım Tatlım filmi hakkında sayısal veriler ve bilgiler...
Tatlım Tatlım ne kadar izlendi? Sinemaseverler bazı filmlerin ne kadar kişi tarafından izlendiğini ve filmin ne kadar hasılat topladığını merak ediyor. Bu haberimizde Tatlım Tatlım filmi ne kadar izlendi? Tatlım Tatlım kaç kişi izledi, izleyici sayısı kaç? Tatlım Tatlım filmi hasılatı ne kadar? sorularına yanıt aradık. İşte Tatlım Tatlım filmi hakkında sayısal veriler ve bilgiler...
Tatlım Tatlım filmi ilk hafta 205.949 kişi tarafından izlendi. 15 hafta sonunda toplam 726.990 izleyici sayısına ulaştı. Ayrıca Tatlım Tatlım filmi ilk hafta sonu ₺2.626.171; toplamda ₺8.732.297 hasılat elde etti.
Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.
Tatlım Tatlım filminin konusu: Bir grup insan aynı partide tanışır ve her birinde aşkın benzer evrelerinin yaşandığı dört farklı ilişki kurarlar.
- Aylin Kontente
- Bülent Emrah Parlak
- Büşra Pekin
- Çağlar Çorumlu
- Fatih Artman
- Gupse Özay
- Serkan Keskin
- Şebnem Bozoklu
Tatlım Tatlım film müziği JINGLE HOUSE tarafından yapılmıştır.
Tatlım Tatlım filmi sahneleri İstanbul'da BKM stüdyolarında çekilmiştir.