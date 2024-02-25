Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü?

24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat ne günü? 24 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

24 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

24 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

303 - Galerius'un fermanıyla, Roma İmparatorluğu'nun kendi yönettiği kısmında Hristiyanlara zulüm başladı.

1525 - Pavia Muharebesi'nde İspanyol İmparatorluk Ordusu, Fransız Kuvvetlerini mağlup etti.

1739 - Karnal Muharebesi'nde Nadir Şah Afşar komutasındaki Afşar ordusu Babür ordusunu kendisinden 6 kat fazla olmasına rağmen 3 saatte yendi.

1848 - Fransa Kralı, Louis-Philippe tahttan çekildi.

1863 - Arizona, Birleşik Devletler toprağı oldu.

1895 - Küba'nın Santiago de Cuba kentinde, İspanyol-Amerikan Savaşı'na kadar sürecek olan Küba Bağımsızlık Savaşı başladı.

1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan, Beyrut Muharebesi? yapıldı.

1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1920 - Almanya'da Alman İşçi Partisi'nin adı "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.

1931 - Almanya'da işsiz sayısı, 4,9 milyona ulaştı.

1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942 - 769 Romanya Yahudisini taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

1945 - Mısır Başbakanı Ahmet Mahir Paşa, parlamentoda öldürüldü.

1946 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı oldu.

1950 - Büyük Britanya'da seçimleri İşçi Partisi kazandı, fakat çoğunluğu sağlayamadı.

1954 - Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.

1955 - Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO), Bağdat'ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1960 - Şair Necip Fazıl Kısakürek; 5 yıl, 2 ay, 15 gün hapis cezası aldı.

1976 - Küba anayasası ilan edildi.

1977 - Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Uruguay ve Etiyopya'ya yardımı kesti. Başkan Jimmy Carter, adı geçen ülkelerde insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

1977 - Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne değer bulundu. Gürsey, ödülünü Amerikalı fizikçi Sheldon Glashow ile paylaştı.

1981 - Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.

1981 - Atina'da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 41. idamı: 11 Ağustos 1980'de, zamanında kardeşi ile evlenmeyip başka biriyle evlenen kadının çalıştığı zeytinliğe gidip, "Sen benim kardeşime varmadın." diyerek 5 el uzaktan ve 2 el yakından ateş edip kadını öldüren Fayık Güngörmez, idam edildi.

1983 - Necmettin Erbakan'a laikliğe aykırı hareketten, 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987 - Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (açıklık politikası) söz etti.

1989 - Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon Dolar ödül vereceğini açıkladı.

1992 - Nirvana solisti Kurt Cobain, Courtney Love ile evlendi.

1993 - Danıştay, Nâzım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden, İdare Mahkemesi kararını onayladı.

1999 - Çin Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Wenzhou Havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.

2002 - Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi.

2005 - Penguen dergisinin Tayyipler Alemi adlı kapağı sebebiyle, derginin sahibi olan Erdil Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık'tan 40 bin YTL'lik manevi tazminat talep edildi.

2006 - Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında, savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008 - Fidel Castro, elli yıllık yönetiminin ardından emekliye ayrıldı. Yerine Raul Castro, Küba Devlet Başkanı oldu.

2009 - DTP'nin Grup toplantısında Kürtçe krizi yaşandı. Ahmet Türk'ün Kürtçe konuşmaya başlaması ile, konuşmayı canlı veren TRT yayınını kesti.

24 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

24 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1103 - Toba, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 74. imparatorudur (ö. 1156)

1304 - İbn Battuta, Faslı gezgin ve yazar (ö. 1369)

1500 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1558)

1536 - VIII. Clemens, İtalyan Papa (ö. 1605)

1734 - I. Maria, 1777-1816 yılları arasında Portekiz'in 1815-1816 yılları arasında Brezilya'nın Kraliçeliğini yapmış hükümdardır (ö. 1816)

1567 - Jindrich Matyáš Thurn, Çek asilzade (ö. 1640)

1619 - Charles Le Brun, Fransız ressam (ö. 1690)

1709 - Jacques de Vaucanson, Fransız mucit, sanatçı ve Katolik rahip (ö. 1782)

1743 - Joseph Banks, İngiliz doğabilimci, botanikçi (ö. 1820)

1744 - Fyodor Uşakov, Rus amiral (ö. 1817)

1786 - Wilhelm Grimm, Alman masal yazarı (ö. 1859)

1814 - Emil Dessewffy, Macar muhafazakâr politikacı (ö. 1866)

1824 - Henri Alfred Jacquemart, Fransız heykeltıraş (ö. 1896)

1826 - Theo van Lynden van Sandenburg, Hollandalı politikacı (ö. 1885)

1829 - Friedrich Spielhagen, Alman romancı, edebiyat kuramcısı ve çevirmen (ö. 1911)

1831 - Leo von Caprivi, Almanya şansölyesi olan asker ve devlet adamı (ö. 1899)

1835 - Šimun Milinovic, Hırvat din adamı (ö. 1910)

1836 - Winslow Homer, Amerikalı ressam ve grafiker (ö. 1910)

1842 - Arrigo Boito, İtalyan şair, roman yazarı, gazeteci, opera bestecisi ve libretto yazarı (ö. 1918)

1843 - Teófilo Braga, Portekiz Cumhurbaşkanı, yazar, oyun yazarı (ö. 1924)

1846 - Luigi Denza, İtalyan besteci (ö. 1922)

1848 - Henry Houssaye, Fransız tarihçi, akademisyen, sanat ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1911)

1864 - Hüseyinzade Ali Turan, Türk doktor, profesör ve yazar (ö. 1940)

1864 - Karl Fritsch, Avusturyalı botanikçi (ö. 1934)

1868 - George R. Lawrence, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1938)

1874 - George Botsford, Amerikalı Ragtime bestecisi (ö. 1949)

1879 - Thomas McIntosh, İngiliz futbolcu (ö. 1935)

1881 - Abdullah Şaik, Azeri yazarı, şair, öğretmen (ö. 1959)

1882 - Ekrem Libohova, Arnavut başbakanı (ö. 1948)

1885 - Fuat Umay, Türk siyasetçi (ö. 1963)

1885 - Chester Nimitz, Amerikalı amiral (ö. 1966)

1886 - Abbaskulu Bey Şadlinski, Sovyet devrimci (ö. 1930)

1889 - Curt Bräuer, Alman diplomat (ö. 1969)

1895 - Osman Fuad Efendi, Osmanlı Hanedanı'ndan şehzade (ö. 1973)

1898 - Kurt Tank, Alman havacılık mühendisi (ö. 1983)

1921 - Abe Vigoda, Amerikalı film ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1932 - John Vernon, Kanadalı aktör (ö. 2005)

1934 - Bettino Craxi, İtalyan politikacı ve sosyalist lider (ö. 2000)

1935 - Hasna Begum, Bangladeşli filozof ve kadın hakları savunucusu (ö. 2020)

1936 - Ferit Edgü, Türk öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı

1940 - Yüksel Pazarkaya, Türk yazar

1943 - Cihat Tamer, Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu

1951 - Garo Mafyan, Ermeni asıllı Türk besteci ve aranjör

1952 - Gaffar Okkan, Türk polis (ö. 2001)

1953 - Selman Ada, Türk besteci, orkestra şefi ve piyanist

1954 - Plastic Bertrand, Belçikalı şarkıcıdır

1954 - Sid Meier, Kanadalı bilgisayar programcısı

1955 - Alain Prost, Fransız yarış pilotu

1955 - Steve Jobs, Amerikalı bilgisayar öncülerinden (ö. 2011)

1956 - Judith Butler, Amerikalı postyapısalcı filozof

1958 - Mark Moses, Amerikalı bir oyuncudur

1959 - Beth Broderick, Amerikalı oyuncudur

1961 - Mustafa Armağan, Türk araştırmacı yazar ve gazeteci

1966 - Billy Zane, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1967 - Brian Schmidt, Avustralyalı astronomi ve astrofizikçi

1971 - Pedro de la Rosa, İspanyol Formula 1 pilotu

1973 - Chris Fehn, Amerikalı müzisyen, Slipknot'un perküsyon ve geri vokalcisi

1973 - Tuna Kiremitçi, Türk yazar

1976 - Zach Johnson, Amerikalı golfçü

1977 - Floyd Mayweather, Jr., Amerikalı profesyonel boks organizatörü ve eski profesyonel boksör

1980 - Shinsuke Nakamura, Japon profesyonel güreşçi

1981 - Felipe Baloy, Panamalı futbolcudur

1981 - Lleyton Hewitt, Avustralyalı tenisçi

1982 - Emanuel Villa, Arjantinli futbolcudur

1987 - Kim Kyu Jong, Güney Koreli şarkıcı ve DJ, SS501 üyesi

1991 - Semih Kaya, Türk futbolcu

24 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

24 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1588 - Johann Weyer, Hollandalı hekim, okültist ve demonolog (d. 1515)

1704 - Marc-Antoine Charpentier, Fransız bestecisi ve şarkıcı (d. 1643)

1777 - I. José, Portekiz ve Algarve Kralı (d. 1714)

1779 - Paul Daniel Longolius, Alman ansiklopedist (d. 1704)

1785 - Carl Bonapart, İtalyan avukat ve diplomat (d. 1746)

1799 - Georg Christoph Lichtenberg, Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen (d. 1742)

1810 - Henry Cavendish, İngiliz bilim insanı (d. 1731)

1812 - Etienne-Louis Malus, Fransız fizikçi ve matematikçi (d. 1775)

1815 - Robert Fulton, Amerikalı mucit (d. 1765)

1855 - Carl Anton von Meyer, Rus botanikçi ve kaşif (d. 1795)

1856 - Nikolay İvanoviç Lobaçevski, Rus matematikçi (d. 1792)

1862 - Bernhard Severin Ingemann, Danimarkalı roman yazarı ve şair (d. 1789)

1876 - Joseph Jenkins Roberts, Liberyalı siyasetçi (d. 1809)

1902 - Samuel Rawson Gardiner, İngiliz tarihçi (d. 1829)

1907 - Alfred Jean Baptiste Lemaire, Fransız ordu müzisyeni ve besteci (d. 1842)

1910 - Osman Hamdi Bey, Türk arkeolog, ressam ve müzeci (d. 1842)

1911 - Jules Joseph Lefebvre, Fransız portre ressamı (d. 1836)

1920 - Franklin Murphy, Amerikalı siyasetçi (d. 1846)

1922 - ?Richard Hamilton??, İngiliz ressam ve akademisyen (?d. 2011)

1923 - Edward Morley, Amerikalı fizikçi ve kimya profesörü (d. 1838)

1925 - Hjalmar Branting, İsveç başbakanlarından ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)

1947 - Pierre Janet, Fransız psikolog ve nörolog (d. 1859)

1954 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (d. 1863)

1977 - Yorgo Bacanos, Türk besteci ve udi (d. 1900)

1990 - Malcolm Forbes, Amerikalı yayımcı (d. 1919)

1990 - Mustafa Münir Birsel, Türk siyasetçi (d. 1897)

1992 - Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci (d. 1904)

1994 - Dinah Shore, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1916)

1998 - Antonio Prohias, Küba doğumlu karikatürist, (Mad'deki "Spy vs. Spy" ın çizeri) (d. 1921)

2001 - Claude Elwood Shannon, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (d. 1916)

2002 - Martin Esslin, Britanyalı yapımcı ve senarist (d. 1918)

2003 - Alberto Sordi, İtalyan oyuncu (d. 1920)

2003 - Güven Önüt, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2004 - John Randolph, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1915)

2005 - Coşkun Kırca, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dışişleri bakanlarından (d. 1927)

2006 - Don Knotts, Amerikalı oyuncudur (d. 1924)

2006 - Dennis Weaver, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2007 - Akgün Tekin, Türk gazeteci ve yazar (d. 1940)

2007 - Orçun Sonat, Türk asker, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)

2014 - Alexis Hunter, Yeni Zelanda'lı ressam ve fotoğraf sanatçısı (d. 1948)

2014 - Harold Ramis, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist (d. 1944)

2015 - Rahat Aliyev, Kazak diplomat, siyasetçi ve iş adamı (d. 1962)

2016 - Adriana Benetti, İtalyan oyuncu (d. 1919)

2016 - Mehmed Kırkıncı, Türk din adamı ve yazar (d. 1928)

2017 - Daryl, Amerikalı sihirbazdır (d. 1955)

2017 - Gustaw Lutkiewicz, Litvan asıllı Polonyalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1924)

2018 - Shmuel Auerbach, İsrailli Haredi Yahudisi hahamdır (d. 1931)

2018 - Bud Luckey, Amerikalı animatör, karikatürist, şarkıcı, müzisyen, tasarımcı, besteci, sanatçı ve seslendirme sanatçısıdır (d. 1934)

2018 - Sridevi, Hint oyuncu (d. 1963)

2019 - Ernst-Wolfgang Böckenförde, Alman hukukçu, yazar ve yüksek hakim (d. 1930)

2019 - Patricia Garwood, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2019 - Antoine Gizenga, Kongolu siyasetçiydi (d. 1925)

2019 - Donald Keene, Amerikalı-Japon çevirmen, Japonbilimci ve eğitimcidir (d. 1922)

2020 - Diana Serra Cary, Amerikalı sessiz film oyuncusu, yazar ve tarihçi (d. 1918)

2020 - Ben Cooper, Amerikalı oyuncu (d. 1933)

2020 - István Csukás, Macar şair ve yazar (d. 1936)

2020 - Clive Cussler, Amerikalı macera romancısıdır (d. 1931)

2020 - Katherine Johnson, Amerikalı astrofizikçi, uzay bilimci ve matematikçi (d. 1918)

2020 - Jahn Teigen, Norveçli şarkıcı (d. 1949)

2021 - Antonio Catricalà, İtalyan kamu yöneticisi, siyasetçi, akademisyen ve hukukçu (d. 1952)

2021 - Ronald Pickup, İngiliz oyuncu (d. 1940)

24 ŞUBAT NE GÜNÜ?

Trabzon'un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

Trabzon'un Yomra ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)