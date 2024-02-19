Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli? Altın madalyayı kazandı mı?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyona milli sporcularımız damga vurdu. Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül birçok kişi tarafından araştırılıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. Peki, Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli?

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül (22 Kasım 1990, Sivas), Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı. 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

TAHA AKGÜL ALTIN MADALYAYI KAZANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebrik etti. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, mücadelenin ardından şampiyon güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebriklerini iletti.