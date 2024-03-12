TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan ve "All Star" formatında devam eden Survivor, izleyicilere sürekli bir heyecan sunmaya devam ediyor. Elemelerin rekabet dolu atmosferinde gerçekleştiği programda, Yunus Emre Özden aldığı cezalarla sıkça gündeme geliyor. Son olarak mavi takımdan Berna ile yaşadığı tartışma sonucunda dört ödülden mahrum bırakılan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Survivor Yunus Emre'nin eşi hamile mi? Survivor Yunus Emre baba mı oluyor? İşte ayrıntılar...

YUNUS EMRE'NİN EŞİ HAMİLE Mİ?

Eşi Yunus Emre'yi özlediğini vurgulayan Beria Özden bir sosyal medya paylaşımında bulundu.Bu paylaşımda hasretini dile getiren Beria Özden son cümlesinde ise kafaları karıştırdı.

Beria Özden'in açıklamasında hamile olduğunu müjdelemesi, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandığı görülüyor.