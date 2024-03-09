TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde dokunulmazlık için karşı karşıya gelen yarışmacılardan Yunus Emre peş peşe tartışmalara dahil olunca Acun Ilıcalı devreye giriyor. Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak, Survivor'dan ayrılacak mı?

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Oyun esnasında tartışan yarışmacılar sinirlerine hakim olamazken Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne yürüyor. İkilinin yüz yüze geldiği anlarda fiziksel bir temas olmasını engellemeye çalışan Hakan araya girince gerilim iyice tırmanıyor. Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şuradan çekil" diye uyarınca Hakan da "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirleniyor. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar giriyor.

KONSEYİ TERK EDİYOR

Oyun alanındaki gerilim konseye de taşınınca Berna ve Yunus Emre laf dalaşına giriyor. Daha önce Yunus Emre'ye defalarca kez ceza veren Acun Ilıcalı, "Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" diyerek tepki gösteriyor. Yunus Emre de Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyi terk ediyor. Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmadığı ise bu akşam belli olacak.