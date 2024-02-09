Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor? Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar alıyor?
Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? sorusu sorgulanıyor. Özellikle Survivor Turabi ve Survivor Hakan'ın kazançları büyük bir ilgi çekiyor. TV8'de yayınlanan başarılı yarışma Survivor, bu sezon yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar aldığı gündemden düşmüyor. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar alıyor?
Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar aldığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor Turabi ne kadar kazanıyor ve Survivor Hakan kaç lira kazandığı merak ediliyor. TV8£de yayınlanan başarılı yarışma Survivor bu sezon yarışmacıları ile dikkat çekiyor. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar alıyor? Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?
SURVİVOR YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR ALIYOR?
Haftalardır Survivor'da mücadele eden yarışmacıların haftalık kazançları dudak uçuklattı. Ücret listesine göre Turabi, Hakan ve Nefise haftalık 100 bin TL kazanıyor.
SURVİVOR ALL STAR 2024 YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?
- Ogeday Girişken: 80 bin TL
- Yiğit Poyraz: 80 bin TL
- Seda Ocak: 70 bin TL
- Yunus Emre: 60 bin TL
- Damla Can: 90 bin TL
- Begüm Yücetan: 70 bin TL
- Yasin Obuz: 90 bin TL
- Seda Aktuğlu: 70 bin TL
- Sahra Işık: 60 bin TL
- Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
- Nefise Karatay: 100 bin TL
- Furkan Kızılay: 80 bin TL
- Nagihan Karadere: 90 bin TL
- Nihat Altınkaya: 90 bin TL
- Bozok Gören: 60 bin TL
- Turabi Çamkıran: 100 bin TL
- Gizem Memiç: 70 bin TL
- Doğukan Manço: 90 bin TL
- Sercan Yıldırım: 80 bin TL
- Pınar Saka: 60 bin TL
- Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
- Ersin Korkut: 90 bin TL
- Merve Aydın: 90 bin TL
- Özgür Tetik: 60 bin TL