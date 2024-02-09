Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor? Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar alıyor?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar aldığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor Turabi ne kadar kazanıyor ve Survivor Hakan kaç lira kazandığı merak ediliyor. TV8£de yayınlanan başarılı yarışma Survivor bu sezon yarışmacıları ile dikkat çekiyor. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar alıyor? Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?

SURVİVOR YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR ALIYOR?

Haftalardır Survivor'da mücadele eden yarışmacıların haftalık kazançları dudak uçuklattı. Ücret listesine göre Turabi, Hakan ve Nefise haftalık 100 bin TL kazanıyor.

SURVİVOR ALL STAR 2024 YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar Saka: 60 bin TL