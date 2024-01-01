Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu!

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Turabi de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Mavi Takımdakimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu!

SURVİVOR 2024 MAVİ TAKIM KADROSU

İşte Survivor 2024 Mavi Takım yarışmacıları: