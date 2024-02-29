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SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi?

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SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? Survivor'da heyecan dolu bir iletişim oyunu daha geride kaldı. Kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor'da bu hafta hangi takımın galip geldiği ve hangi yarışmacıların eleme potasına girdiği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Survivor All Star 2024 yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam ediyor. Uzun yıllardan beri her sene seyircisine bir başka heyecan yaşatan Survivor'da sular durulmuyor. Her geçen gün farklı bir olayın yaşandığı yarışma sıkı takip ediliyor. Bu kez konu iletişim ödülü. Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Survivor All Star eleme adayları kimler? İşte tüm merak edilenler…

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Sercan ve Ogeday, bir parkurda karşı karşıya geldi ve mücadele ettiler. Parkur boyunca, Ogeday'ın sembolleri önce düşürmesiyle, zafer MACİ TAKIM'ın oldu. Bu sonuçla birlikte, ilk iletişim ödülü oyununun galibi mavi takım oldu. Instagram canlı yayınlarını açmak için ödülü kazanan mavi takım, takipçilerini yarışmacıların Instagram adreslerinden takip etmeye davet ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Aleyna, haftanın son eleme adayı olarak belirlendi. Salı akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı seçilememişti. Ancak, Sema ve Pınar arasındaki tartışma nedeniyle acil durum konseyi toplandı ve bu akşam eleme adayları belirlendi. Gizem, haftanın 3. eleme adayı oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını seçti ve haftanın 2. adayı Pınar oldu. 24 Şubat Cumartesi günü kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından mavi takımdan potaya giden haftanın ilk eleme adayı Begüm oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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