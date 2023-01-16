Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de 1. eleme adayı hangi isim oldu?

Survivor'da dün yeni sezonun ilk dokunulmazlığı oynandı. Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bunun ardından ada konseyinde oylama yapıldı. Peki, Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de ilk eleme adayı hangi isim oldu? Oylamada kimin ismi söylendi? İşte ayrıntılar...

Survivor ilk eleme adayı kimdir? Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de ilk eleme adayı hangi isim oldu?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor 2023'te 15 Ocak tarihinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler 2-1 kazandı. Uzatmalara giden oyunda Gönüllüler kazanarak ilk dokunulmazlığı alan takım olmuştu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ilk dokunulmazlığı kaybetmişti. Yapılan oylama sonucunda Seçkin 6 oy alarak ilk eleme adayı oldu.

İlk konsey oylama sonucu:

Seçkin : 6

Berdan : 2

Kürşat : 1

Seçkin ilk eleme adayı oluyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler