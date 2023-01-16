Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de 1. eleme adayı hangi isim oldu?
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Survivor'da dün yeni sezonun ilk dokunulmazlığı oynandı. Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bunun ardından ada konseyinde oylama yapıldı. Peki, Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de ilk eleme adayı hangi isim oldu? Oylamada kimin ismi söylendi? İşte ayrıntılar...
Survivor ilk eleme adayı kimdir? Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor 2023 ilk eleme adayı kim oldu, hangi takımdan? Survivor 2023 Ünlüler'de ilk eleme adayı hangi isim oldu?
Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Survivor 2023'te 15 Ocak tarihinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler 2-1 kazandı. Uzatmalara giden oyunda Gönüllüler kazanarak ilk dokunulmazlığı alan takım olmuştu.
Ünlüler ilk dokunulmazlığı kaybetmişti. Yapılan oylama sonucunda Seçkin 6 oy alarak ilk eleme adayı oldu.
İlk konsey oylama sonucu:
- Seçkin : 6
- Berdan : 2
- Kürşat : 1
Seçkin ilk eleme adayı oluyor.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat