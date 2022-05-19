Süper lig puan durumu! 19 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 38. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve 38. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 37 23 12 2 68 33 35 81 2 Fenerbahçe 37 20 10 7 68 38 30 70 3 Konyaspor 37 20 7 10 65 44 21 67 4 Başakşehir 37 18 8 11 53 35 18 62 5 Alanyaspor 37 18 7 12 66 58 8 61 6 Beşiktaş 37 15 13 9 55 47 8 58 7 Antalyaspor 37 16 10 11 53 46 7 58 8 Karagümrük 37 16 9 12 47 51 -4 57 9 Adana Demirspor 37 14 10 13 53 47 6 52 10 Sivasspor 37 13 12 12 50 49 1 51 11 Galatasaray 37 14 9 14 50 52 -2 51 12 Kasımpaşa 37 14 8 15 63 55 8 50 13 Hatayspor 37 14 8 15 52 59 -7 50 14 Kayserispor 37 12 11 14 53 59 -6 47 15 Giresunspor 37 12 9 16 40 43 -3 45 16 Gaziantep FK 37 11 10 16 46 56 -10 43 17 Rizespor 37 10 6 21 44 69 -25 36 18 Altay 37 9 7 21 37 53 -16 34 19 Göztepe 37 7 7 23 40 70 -30 28 20 Ö.K Yeni Malatya 37 5 5 27 27 66 -39 20

SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 38. hafta fikstürü: