Süper lig puan durumu! 11 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 37. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve 37. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 36 22 12 2 66 32 34 78 2 Fenerbahçe 36 20 9 7 68 38 30 69 3 Konyaspor 36 19 7 10 62 43 19 64 4 Başakşehir 36 18 7 11 52 34 18 61 5 Alanyaspor 36 17 7 12 63 58 5 58 6 Karagümrük 36 16 8 12 47 51 -4 56 7 Beşiktaş 36 14 13 9 53 47 6 55 8 Antalyaspor 36 15 10 11 49 44 5 55 9 Adana Demirspor 36 14 10 12 51 44 7 52 10 Kasımpaşa 36 14 8 14 61 51 10 50 11 Hatayspor 36 14 8 14 51 56 -5 50 12 Sivasspor 36 12 12 12 48 48 0 48 13 Galatasaray 36 13 9 14 47 50 -3 48 15 Giresunspor 36 12 8 16 39 42 -3 44 14 Kayserispor 36 11 11 14 50 59 -9 44 16 Gaziantep FK 36 11 10 15 46 53 -7 43 17 Rizespor 36 10 6 20 43 67 -24 36 18 Altay 36 9 7 20 36 51 -15 34 19 Göztepe 36 7 7 22 40 68 -28 28 20 Ö.K Yeni Malatya 36 5 5 26 27 63 -36 20

SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 37. hafta fikstürü: