Süper lig puan durumu! 11 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü
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Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 11 Mayıs 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 37. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…
Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 37. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve 37. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Süper Lig
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Trabzonspor
|36
|22
|12
|2
|66
|32
|34
|78
|2
|Fenerbahçe
|36
|20
|9
|7
|68
|38
|30
|69
|3
|Konyaspor
|36
|19
|7
|10
|62
|43
|19
|64
|4
|Başakşehir
|36
|18
|7
|11
|52
|34
|18
|61
|5
|Alanyaspor
|36
|17
|7
|12
|63
|58
|5
|58
|6
|Karagümrük
|36
|16
|8
|12
|47
|51
|-4
|56
|7
|Beşiktaş
|36
|14
|13
|9
|53
|47
|6
|55
|8
|Antalyaspor
|36
|15
|10
|11
|49
|44
|5
|55
|9
|Adana Demirspor
|36
|14
|10
|12
|51
|44
|7
|52
|10
|Kasımpaşa
|36
|14
|8
|14
|61
|51
|10
|50
|11
|Hatayspor
|36
|14
|8
|14
|51
|56
|-5
|50
|12
|Sivasspor
|36
|12
|12
|12
|48
|48
|0
|48
|13
|Galatasaray
|36
|13
|9
|14
|47
|50
|-3
|48
|15
|Giresunspor
|36
|12
|8
|16
|39
|42
|-3
|44
|14
|Kayserispor
|36
|11
|11
|14
|50
|59
|-9
|44
|16
|Gaziantep FK
|36
|11
|10
|15
|46
|53
|-7
|43
|17
|Rizespor
|36
|10
|6
|20
|43
|67
|-24
|36
|18
|Altay
|36
|9
|7
|20
|36
|51
|-15
|34
|19
|Göztepe
|36
|7
|7
|22
|40
|68
|-28
|28
|20
|Ö.K Yeni Malatya
|36
|5
|5
|26
|27
|63
|-36
|20
SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 37. hafta fikstürü:
37. Hafta Maçları
14 Mayıs 2022 Cumartesi
Kayserispor
19.00Yeni Malatyaspor
15 Mayıs 2022 Pazar
Trabzonspor
16.00Altay
Fenerbahçe
19.00Fatih Karagümrük
16 Mayıs 2022 Pazartesi
Çaykur Rizespor
20.00Sivasspor
Galatasaray
20.00Adana Demirspor
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