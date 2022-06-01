Süper lig puan durumu! 1 Haziran 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 1 Haziran 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 1 Haziran 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 1 Haziran 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 38. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 38. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve 38. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 382312369363381
2 Fenerbahçe 382110773383573
3 Konyaspor 382081066452168
4 Başakşehir 381981156362065
5 Alanyaspor 38197126758964
6 Beşiktaş 38151495648859
7 Antalyaspor 381611115447759
8 Karagümrük 38169134752-557
9 Adana Demirspor 3815101360471355
10 Sivasspor 381412125250254
11 Kasımpaşa 381581567571053
12 Hatayspor 38158155660-453
13 Galatasaray 381410145153-252
14 Kayserispor 381211155461-747
15 Gaziantep FK 381210164856-846
16 Giresunspor 38129174147-645
17 Rizespor 38106224471-2736
18 Altay 3897223957-1834
19 Göztepe 3877244077-3728
20 Ö.K Yeni Malatya 3855282771-4420

SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 38. hafta fikstürü:

38. Hafta Maçları
20 Mayıs 2022 Cuma
Fraport Tav Antalyaspor
20.00
Galatasaray
Gaziantep Futbol Kulübü
20.00
Çaykur Rizespor
21 Mayıs 2022 Cumartesi
Altay
16.00
Kasımpaşa
Sivasspor
16.00
Kayserispor
Beşiktaş
19.00
İttifak Holding Konyaspor
Yeni Malatyaspor
19.00
Fenerbahçe
22 Mayıs 2022 Pazar
Medipol Başakşehir Fk
16.00
Trabzonspor
Fatih Karagümrük
16.00
Alanyaspor
Atakaş Hatayspor
19.00
Giresunspor
Adana Demirspor
19.00
Göztepe
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