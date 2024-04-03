Süper Kupa Finali hakemi yabancı mı Türk mü? GS FB Süper kupa final maçı hakemi kim?

Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti. TFF'nin Süper Kupa maçının hakemi için vereceği karar ise merak konusu. Peki, Süper Kupa Finali hakemi yabancı mı Türk mü? GS FB Süper kupa final maçı hakemi kim?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

TFF açıklamasına göre Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan günü sat 21:30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı. Biletler www.passo.com.tr adresinden taraftarlara sunuldu.

Güney Kale Arkası - 1.000 TL

Maraton Tribünü - 2.000 TL

Numaralı Tribün - 2.000 TL

SÜPER KUPA FİNALİ HAKEMİ YABANCI MI TÜRK MÜ?

Süper Kupa final maçı hakemi henüz açıklanmadı.