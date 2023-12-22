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SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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22 Aralık'ta Hatay'da yaşanan depremler ve şiddetleri hakkında bilgi arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem listelerini sorguluyor. Son dakika deprem bilgilerine göre, en son Kahramanmaraş'ta 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi halka sunarak, vatandaşlara anlık deprem haberleri veriyor. Peki, az önce nerede deprem oldu? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 22 Aralık en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 22 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

22 ARALIK EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.

SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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