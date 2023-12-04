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Sokak simit tarifi. Evde en kolay sokak simidi nasıl yapılır

4 Aralık 2023 18:28 Son Güncelleme: 18:29 Abone Ol

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan simit tarifi nasıldır? Evde sokak simidi nasıl yapılır? Gevrek simit nasıl yapılır? İşte en kolay ve pratik simit tarifi