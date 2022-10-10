Başarılı şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin oğulları Engincan Ural, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sibel Can'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Sibel Can'ın oğlu kimdir? Sibel Can kaç çocuğu var? Detaylar haberimizde...

SİBEL CAN KİMDİR?

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.

SİBEL CAN'IN OĞLU KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın 1992 yılında dünyaya gelen oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile geçtiğimiz akşam dünyaevine girdi.

SİBEL CAN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sibel Can'ın Engincan Ural ve Emir Aksüt adında iki oğlu ve Melisa Ural adında bir kızı vardır.