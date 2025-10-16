Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?

Türkiye iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Sezgin Baran Korkmaz, başarı ve tartışmalarla dolu yaşam öyküsüyle gündemden düşmüyor. Kars'ın küçük bir köyünden başlayarak büyük iş imparatorluklarına uzanan kariyerinin yanı sıra, hakkında açılan soruşturmalar ve uluslararası arenada karşı karşıya kaldığı suçlamalarla dikkat çekiyor. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz neden gözaltına alındı?Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkındaki suçlamalar neler? Detaylar haberimizde...

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünde beş çocuklu Kürt bir ailede doğmuş, çocukluk döneminde ayakkabı boyacılığı yaparak hayatına başlamıştır. Eğitimine dair resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, 12-13 yaşlarında İstanbul'a gelmiş ve Moda'da bir bekâr evinde kalmıştır. Ayakkabı boyacılığının yanı sıra dönercide bulaşıkçılık yapmış, müşterilerden kalan dönerleri pazarda satmış ve gümrükten tasfiye edilen su arıtma cihazlarını ticaretini gerçekleştirmiştir. Girişimcilik hayatına madeni yağ fabrikası alarak başlayan Korkmaz, zaman içinde çeşitli sektörlerde yatırımlar yaparak iş dünyasında tanınan bir isim haline gelmiştir.

SBK Holding çatısı altında Biofarma İlaç Sanayi, Unico Sigorta, Komak Isı Yalıtım gibi birçok şirketin sahibidir. İş yaşamında inişli çıkışlı süreçler yaşayan Korkmaz, özellikle zor durumdaki şirketleri satın alıp toparlayarak satışa sunmasıyla bilinmektedir.

SEZGİN BARAN KORKMAZ GÖZALTINA MI ALINDI?

2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma, 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' gibi ciddi suçlamalar üzerine yürütülmektedir.

İstanbul'da 7 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararında, Korkmaz'ın da ismi yer aldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmış olup, Sezgin Baran Korkmaz'ın durumu ise henüz netleşmemiştir. Gözaltı kararı, uluslararası boyutta yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşmiştir.

SEZGİN BARAN KORKMAZ NEDEN GÖZALTI ALINDI?

Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltı talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Suçlamalar arasında 'tefecilik', 'örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' yer almaktadır.

Korkmaz, uluslararası kara para aklama suçlamalarıyla da gündemdedir. Türkiye'deki şirketlerine ve mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuş, ayrıca ABD tarafından da çeşitli suçlamalarla hakkında dava açılmıştır. 2021 yılında Avusturya'da ABD talebi üzerine tutuklanmış, Utah Başsavcılığı tarafından 225 yıl hapis istemiyle yargılanmaktadır.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Sezgin Baran Korkmaz'ın en önemli suçlamaları, uluslararası kara para aklama, dolandırıcılık, devlet işlemlerine engel olma ve tefecilik olarak sıralanmaktadır. ABD'nin Utah eyaletinde sahte vergi işlemleri yapan şirketlerle bağlantılı olduğu iddiaları bulunmaktadır.

Türkiye'de ise özellikle ekonomik suçlar kapsamında birçok soruşturma devam etmektedir. 2021 yılında Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruşturma öncesinde Korkmaz'a bilgi verdiği ve yurt dışına kaçmasına zemin hazırladığı yer almaktadır. Ayrıca, yargı mensuplarının Korkmaz'a ait lüks otelde konakladığına dair ciddi iddialar mevcuttur.

SEZGİN BARAN KORKMAZ HANGİ PARTİLİ?

Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasi bağlantıları ve hangi partiyle ilişkilendirildiği konusu kamuoyunda tartışmalıdır. Doğrudan herhangi bir siyasi partiye üye olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, çeşitli siyasi isimlerle ilişkileri ve lobicilik faaliyetleri, bazı çevrelerde tartışma konusu olmuştur.

Sedat Peker'in açıklamalarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bağlantı iddiaları gündeme gelmiş olsa da, bu konuda yasal ve net bir siyasi bağ ortaya konmamıştır. Korkmaz'ın daha çok iş dünyası ve ekonomik ilişkiler üzerinden gündeme geldiği söylenebilir.

SEZGİN BARAN KORKMAZ OLAYI NEDİR?

Sezgin Baran Korkmaz olayı, Türkiye ve uluslararası arenada kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suç faaliyetleriyle ilgili büyük bir soruşturmanın merkezinde yer almaktadır. Korkmaz, 2020 yılında Türkiye'yi terk etmiş, eşiyle beraber İsviçre'ye gitmiştir.

Sonrasında ABD ve Avusturya makamları tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Türkiye'de mal varlığına el konulmuş ve haklarında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmiştir.

Olay, aynı zamanda Sedat Peker'in ifşaatlarıyla siyasi bir boyut kazanmış, yargı mensupları ve devlet görevlileri ile olan bağlantıları nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

SEZGİN BARAN KORKMAZ NASIL ZENGİN OLDU?

Sezgin Baran Korkmaz'ın zenginlik hikayesi, çocuklukta başlayan girişimcilik ruhuyla şekillenmiştir. Ayakkabı boyacılığı ve küçük çaplı ticaretle başlayan Korkmaz, madeni yağ fabrikası alarak iş hayatına ilk ciddi adımını atmıştır.

2009 yılından itibaren çeşitli şirket satın almaları ve yeniden yapılandırmaları sayesinde iş imparatorluğunu büyütmüştür. Borajet'in hisselerini satın alması, ilaç, sigorta, enerji ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahibi olması zenginleşmesinde önemli dönüm noktalarıdır.

Ancak zenginliği, sigortadan para almak için yangın çıkardığı iddiaları gibi tartışmalı olaylarla da gölgelenmiştir. Yine de iş dünyasında özellikle krizden çıkan şirketleri satın alıp kârlı hale getirme stratejisiyle bilinir.