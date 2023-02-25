Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şevval Şahin kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin eski hali! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim? İşte detaylar...

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçilmiştir. Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü model Şevval Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin eski hali! Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim* Peki, Detaylar haberimizdedir…

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

13 Eylül 1999'da İstanbul'da doğan Şahin, 6 yaşında Londra'da yaşamaya başladı. Buradaki Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim gördü. 20 finalist arasında yer aldığı Miss Turkey 2018'in 20 finalisti arasında yer aldı. 24 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada birinci seçildi. Bu derecesiyle birlikte, Miss World 2018'de Türkiye adına yarışmaya hak kazandı. 8 Aralık 2018'de Sanya, Çin'de düzenlenen yarışmada teki Canan Göknil diğeri ise Özlem Süer tarafından tasarlanan iki elbise giyen Şahin, ilk 30 yarışmacı arasında yer alamadı. Yarışmaların ardından modellik yapmaktadır.