Fox TV'nin sevilen dizisi Senden Daha Güzel gün değişikliğine gitti. Dizi normalde salı günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle Cumartesi gününe alındı. Peki, Senden Daha Güzel ne zaman, günü mü değişti? Senden Daha Güzel Salı mı Cumartesi mi? Dizinin yeni günü ne zaman? İşte detaylar...

Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölüm Deniz Koloş ve 2. bölümden 11. bölüme kadar Hakan Kırvavaç ve 12. bölümden itibaren ise Ersoy Güler'in oturduğu, orijinal hikayesini ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi, medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel ne zaman, neden yok, günü mü değişti? Senden Daha Güzel Salı mı Cumartesi mi? Dizinin yeni günü ne zaman?

SENDEN DAHA GÜZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Senden Daha Güzel dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

SENDEN DAHA GÜZEL GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Evet dizinin günü Salı'dan Cumartesi'ye alındı. Bundan böyle Senden Daha Güzel dizisi Cumartesi günleri ekranlara gelecek.

SENDEN DAHA GÜZEL NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü Salı değil Cumartesi günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm yayın günü Cumartesi oldu.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cemre Baysel : Efsun Armağan

Burak Çelik : Emir

Ebru Cündübeyoğlu : Pervin Armağan

Sevinç Erbulak : Serpil

Cem Kurtoğlu : Ferdi

Berat Yenilmez : Kaya

Ozan Kaya Oktu : Cem

Beril Kolcu : Burcu

Merve Şen : Binnur

Bahar Süer : Canan

Tuğçe Kumral : Şirin

Gözde Kaya : Gülden

Yunus Eski : Sarp

Anıl Çelik : Mete

Mehmet Cihan Ercan : Yaşar

Aziz Caner İnan : Taner

Sena Çakır : Aslı