Senden Daha Güzel ne zaman, neden yok, günü mü değişti? Senden Daha Güzel Salı mı Cumartesi mi? Dizinin yeni günü ne zaman?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Senden Daha Güzel gün değişikliğine gitti. Dizi normalde salı günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle Cumartesi gününe alındı. Peki, Senden Daha Güzel ne zaman, günü mü değişti? Senden Daha Güzel Salı mı Cumartesi mi? Dizinin yeni günü ne zaman? İşte detaylar...
Senden Daha Güzel, Gold Film imzalı, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölüm Deniz Koloş ve 2. bölümden 11. bölüme kadar Hakan Kırvavaç ve 12. bölümden itibaren ise Ersoy Güler'in oturduğu, orijinal hikayesini ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı romantik komedi, medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Senden Daha Güzel ne zaman, neden yok, günü mü değişti? Senden Daha Güzel Salı mı Cumartesi mi? Dizinin yeni günü ne zaman?
Senden Daha Güzel dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Evet dizinin günü Salı'dan Cumartesi'ye alındı. Bundan böyle Senden Daha Güzel dizisi Cumartesi günleri ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölümü Salı değil Cumartesi günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm yayın günü Cumartesi oldu.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : Efsun Armağan
Burak Çelik : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : Serpil
Cem Kurtoğlu : Ferdi
Berat Yenilmez : Kaya
Ozan Kaya Oktu : Cem
Beril Kolcu : Burcu
Merve Şen : Binnur
Bahar Süer : Canan
Tuğçe Kumral : Şirin
Gözde Kaya : Gülden
Yunus Eski : Sarp
Anıl Çelik : Mete
Mehmet Cihan Ercan : Yaşar
Aziz Caner İnan : Taner
Sena Çakır : Aslı