Çocukluk yıllarından itibaren İslami konulara büyük ilgi duyan Özgündüz, dini eğitim almaya yöneldi ve Kuran-ı Kerim'i öğrendikten sonra Farsça ve temel İslami eğitim almak üzere Iğdır'a gitti. Peki, Selahattin Özgündüz kimdir? Selahattin Özgündüz kaç yaşında, nereli? Selahattin Özgündüz hayatı ve biyografisi nedir?

Sarf ve Nahiv Usûlü'l-fıkh - Felsefe, Kelam, Tefsir ve Tarih konularında eğitim gören Selahattin Özgündüz'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Selahattin Özgündüz kimdir? Selahattin Özgündüz kaç yaşında, nereli? Selahattin Özgündüz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELAHATTİN ÖZGÜNDÜZ KİMDİR?

Selahattin Özgündüz (1957, Iğdır), Türkiye'de çoğunluğu Iğdırlı olan Caferiler tarafından lider kabul edilir. Liderliği şerî bir seçim ile belirlenmiştir.

Selahattin Özgündüz, 1957 yılında Iğdır ili Tuzluca ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren İslami konulara büyük ilgi duyan Özgündüz, dini eğitim almaya yöneldi ve Kuran-ı Kerim'i öğrendikten sonra Farsça ve temel İslami eğitim almak üzere Iğdır'ın Yaycı köyünde bulunan Ahund Emrah'ın yanına gitti. Orada Farsçayı öğrenen Özgündüz, yine zamanın büyük âlimlerinden olan Hacı Molla Muhammed'den eğitim aldı. Daha sonra bir süre de İran'da öğrenim gören Özgündüz, bu ülkede oturma izni alamayınca Irak'ın Necef'ül Eşref kentine yerleşti. Sarf ve Nahiv Usûlü'l-fıkh - Felsefe, Kelam, Tefsir ve Tarih konularında eğitim gördü. Siyasetçi Ali Özgündüz'ün kuzenidir.

Öğrenim dönemi

Selahattin Özgündüz, eğitim süresince genel derslere katılmaktan ziyade bazı üstatlardan dersler almayı tercih ederek, konular üzerinde daha çok tartışma fırsatları buldu. Zamanın en büyük fakihi ve taklit mercii olan merhum Ayetullah'ul-Uzma Seyyid Ebulkasım Hoi, Ayetullah Seyyid Ruhullah Humeyni, Ayetullah Seyyid Abdullah Şirazi gibi fakihlerin derslerine katılarak buradaki ilmi müzakerelerden faydalandı.

Türkiye'ye dönüşü

Türkiye'ye döndüğünde Iğdır'ın değişik köy ve ilçelerinde görev yapan Özgündüz, buradan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine geçti. Özgündüz, İstanbul'dan gelen davet üzerine Halkalı'ya yerleşerek 1978 yılında Zeynebiye hareketini başlatmış oldu.