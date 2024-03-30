Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı?

Seçim sonrası tatil mi 2024? Sorusu, seçime kısa bir süre kala gündemde yer alıyor. Seçimden sonraki gün olan 1 Nisan'da, Türkiye'de belediye seçimlerinin gerçekleştiği 31 Mart 2024 Pazar günü, okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı?

SEÇİM SONRASI TATİL Mİ 2024?

Seçimlerin niteliğinden kaynaklı olarak, oy sayım süreci gece geç saatlere kadar devam etmekte ve bu durum eğitim kurumlarının aynı gün içinde eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu sebeple, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim-öğretime hazırlık aşamasında olmaları bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Nisan 2024 Pazartesi günü, eğitim kurumlarının seçimlerin niteliğinden kaynaklı oy sayım sürecinin geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle tatil edilmiştir. Bu karar, okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini engellememek adına alınmıştır. Dolayısıyla, söz konusu tarihte okullar tatil edilmiştir.