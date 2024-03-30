Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Sorusu, uygulanacak olan yasaklar nedeniyle gündemde yer alıyor. YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Peki, Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Seçim propaganda yasağı başladı mı, saat kaçta bitiyor?

SEÇİM PROPAGANDA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvim işliyor. Buna göre, propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Bu süreçte, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

KAMU HİZMETİ VERİLEN YERLERDE YASAK DEVAM EDECEK

Seçim süresince mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yasağı devam edecek. Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

ANKET YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.