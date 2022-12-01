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Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim?

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Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim?

Şarkıcı Buray geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Genç şarkıcı objektiflere yanında kız arkadaşı ile görüntülendi. Ardından, Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim sorusu gündeme geliyor. Peki, Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim? Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim?

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Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim olduğu gündeme geliyor. Buray'ın kız arkadaşı kim merak ediliyor. Ünlü sanatçı geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir AVM'de kız arkadaşı ile görüntülendi. Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim? Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim? Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim? Detaylar haberimizdedir…

ŞARKICI BURAY, KIZ ARKADAŞI KİM?

Ünlü şarkıcı Buray geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir AVM'de kız arkadaşıyla yemek yedi. Ardından, ikilinin sarmaş dolaş halleri ise kameralara yansıdı. Şarkıcı Buray, alışveriş merkezinden çıkarken genç kadına, "Önce sen çıkış yap, ben arkandan gelirim" diyerek önden gönderdi. Daha sonra, Buray çıkışta muhabirlerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcı, kız arkadaşı hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Yanımda kimse yoktu" diye yanıtladı. Buray, daha sonra yaptığı açıklamada yanındakinin Londra'dan arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Şarkıcı Buray, kız arkadaşı kim?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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