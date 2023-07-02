Fransa'da 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize neden boşaltıldığı merak ediliyor. Peki, Şanzelize neden boşaltılıyor? Şanzelize'de neler oluyor? Şanzelize neden tahliye ediliyor?

Fransa'da 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize neden boşaltıldığı merak ediliyor. Şanzelize'de neler oluyor? Şanzelize neden tahliye ediliyor? 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi Fransa'yı yangın yerine çevirirken, 5. günde devam eden protestolar nedeniyle kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti.

ŞANZELİZE NEDEN BOŞALTILIYOR?

17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi Fransa'yı yangın yerine çevirirken, 5. günde devam eden protestolar nedeniyle kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti. Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

Talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılmıştı. Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi gözaltına aldı. Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesini sürüyor.

ŞANZELİZE'DE NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.