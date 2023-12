Şanlıurfa'da deprem mi oldu ve Şanlıurfa'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Şanlıurfa'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Şanlıurfa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Aralık Şanlıurfa'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere çevre ilerden de hissedildi.

ŞANLIURFA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca deprem Şanlıurfa ve Adıyaman'da hissedildi.

YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMASINA YÖNLENDİRİLDİ

Korkutan depremin ardından canlı yayına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.