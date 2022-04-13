Şampiyonlar liginde bugün ve yarın yarı finale çıkacak olan takımlar belli olacaktır. Futbol severler, Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villareal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Yarı finale çıkan tüm takımlar henüz belli olmadı. Yarı finale çıkan 2 takım belli oldu.

Yarı finale çıkan takımlar:

- Real Madrid

- Villareal

- Benfica - Liverpool maçının kazananı

- Manchester City - Atletico Madrid maçının kazananı

Şuana kadar yarı finale çıkması garantilenen 2 takım Villarreal ve Real Madrid'dir. Bugünkü maçlar sonucunda da diğer 2 takım belli olacak.

REAL MADRİD YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ?

Real Madrid yarı finalde Manchester City - Atletico Madrid maçının kazananı ile eşleşecek.

VİLLARREAL YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ?

Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool maçının kazananı ile eşleşecek.

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