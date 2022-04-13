Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçların ardından ilk yarı finalist takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir? Yarı final eşleşmeleri nasıl olacak? Real Madrid yarı finalde kimle eşleşti? Villarreal yarı finalde kimle eşleşti? İşte detaylar...
Şampiyonlar liginde bugün ve yarın yarı finale çıkacak olan takımlar belli olacaktır. Futbol severler, Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir? merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
- Chelsea - Real Madrid
- Manchester City - Atletico Madrid
- Villareal - Bayern Münih
- Benfica - Liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:
- Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid
- Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih
Yarı finale çıkan tüm takımlar henüz belli olmadı. Yarı finale çıkan 2 takım belli oldu.
Yarı finale çıkan takımlar:
- - Real Madrid
- - Villareal
- - Benfica - Liverpool maçının kazananı
- - Manchester City - Atletico Madrid maçının kazananı
Şuana kadar yarı finale çıkması garantilenen 2 takım Villarreal ve Real Madrid'dir. Bugünkü maçlar sonucunda da diğer 2 takım belli olacak.
Real Madrid yarı finalde Manchester City - Atletico Madrid maçının kazananı ile eşleşecek.
Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool maçının kazananı ile eşleşecek.