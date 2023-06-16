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Sakarya'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Sakarya'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Haberleri

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde Yusuf T. idaresindeki 54 AGN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı evinin balkonundan gören Erhan Doğan, "Balkonda oturuyordum. Araç düz yolda yalpaladı, ters döndü ve duvara vurdu." dedi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Otomobil

İtfaiye Sakarya Otomobil Haberler

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