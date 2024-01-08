ŞAHİNBEY BELEDİYESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sosyal Belediyeciliği tüm gereksinimlerini yerine getiren Şahinbey Belediyesi çiftçilere sağladığı milyarlık desteği hayvan yetiştiricileri içinde sağlıyor. Maddi imkânı olmayan hayvan yetiştiricilerine 16 koyun bir koç veya 2 gebe inek veren Şahinbey Belediyesi, yıllar önce yaptığı bu yatırımın karşılığını Şahinbey İlçesinde gelişen hayvancılıkla alıyor.

283 AİLEYE HAYVAN DESTEĞİ

Şahinbey Belediyesi 6 yıl önce Şahinbey İlçesi'nde yaşayan ancak alım gücü olamayan hayvan yetiştiricilerinden isteyene 16 koyun bir koç, isteyene ise 2 gebe ineği hibe olarak verdi. O günden bu yana 283 aile evlerindeki 16 koyun bir koç sayısını 100'lere çıkarırken, büyükbaş hayvancılıkla uğraşanlar ise bu rakamı 10-15 arasına yükseltti. Şahinbey Belediyesi canlı hayvan desteğinin yanı sıra, o günden bugüne kadar 37.880.350 kg hayvan yemi desteğinde bulundu. Bunların yanı sıra kadın hayvan yetiştiricileri ağıllarda hayvan sağımında zorlanmamaları için 242 adet süt sağım makinası verdi. Yine kadın yetiştiricilerinin ağıllarda ve tarlalarda kullanmaları için 6.800 adet çizme dağıtımında bulundu. Sadece bunlarla yetinmeyen Şahinbey Belediyesi hayvanların otlaması için 46 köyün merasını gübreleyip, 11 adet depolu güneş enerjili su kuyusu açtı. Evlerinde tavuk beslemek isteyen çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine 29.103 adet Atak-S Yarka Cinsi Yumurtacı Tavuk dağıtımı gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi arıcıları da unutmayarak 2.000 adet arılı kovan vererek arıcıların ve arıcılık yapmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

ÜRETİMİN ARTMASI İÇİN CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerine destek olmaya devam ettiklerini belirterek "Özellikle pandemi sürecinde üretim anlamında ciddi sıkıntılar oldu ve dünyada başta gıda fiyatları olmak üzere ciddi artışlar meydana geldi. Bu anlamda üretimin arttırılması çok önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ekonomik alanda yeni bir program uygulanıyor. Bunun da temeli yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak yaklaşık 6 yıldan bu yana tarım alanına ciddi bir destek veriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 283 aileye 16 koyun 1 koç veya 2 gebe inek hibe ettik. Kümes hayvancılığının gelişmesi için çiftçilerimize 'Atak' cinsi yumurtlayan tavuk hediye ettik. Yine arıcılıkla uğraşan çiftçilerimize 2.000 adet arılı kovan desteğinde bulunduk. Hayvan yetiştiricilerimize 242 adet süt sağım makinası verdik. Verdiğimiz hayvanlar için 37.880.350 kg hayvan yemi desteği sağladık. Amacımız verdiğimiz desteklerle üretimi arttırarak ekonomiye katkı sağlamak "dedi.