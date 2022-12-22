Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum yakından takip ediliyor. Bir süredir gündemde yer alan Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında beklenen açıklama yapıldı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatar? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak 2022? Sağlık Bakanlığı promosyonu verilecek mi? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?

Bir süredir gündemde yer alan sağlık çalışanlarına banka promosyon ödemesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bakanlığın Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol sonucunda sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatar? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.