Saadet Partisi Hilvan adayı Musa Sakınış kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Hilvan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hilvan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Hilvan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hilvan Belediye Başkan Adayı Musa Sakınış kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA SAKINIŞ KİMDİR?

Musa Sakınış, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hilvan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ Hilvan ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hilvan adayı belli oldu. Saadet Partisi Hilvan Belediye Başkan Adayı Musa Sakınış oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.