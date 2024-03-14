Saadet Partisi Hendek adayı Serdar Büyüker kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hendek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Hendek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Serdar Büyüker kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERDAR BÜYÜKER KİMDİR?

Serdar Büyüker, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hendek belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HENDEK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hendekadayı belli oldu. Saadet Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Serdar Büyüker oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.