Saadet Partisi Ergene adayı İshak Beyazay kimdir? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ergene belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Tekirdağ Ergene adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ergene Belediye Başkan Adayı İshak Beyazay kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSHAK BEYAZAY KİMDİR?

İshak Beyazay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ergene belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ERGENE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ergene adayı belli oldu. Saadet Partisi Ergene Belediye Başkan Adayı İshak Beyazay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.