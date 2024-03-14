Saadet Partisi Ceylanpınar adayı Bahaddin Akgül kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Ceylanpınar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ceylanpınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Ceylanpınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Bahaddin Akgül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BAHADDİN AKGÜL KİMDİR?

Bahaddin Akgül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ceylanpınar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ CEYLANPINAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ceylanpınar adayı belli oldu. Saadet Partisi Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Bahaddin Akgül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.