Saadet Partisi Çarşamba adayı Zekai Sapancı kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çarşamba belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Çarşamba adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çarşamba Belediye Başkan Adayı Zekai Sapancı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKAİ SAPANCI KİMDİR?

Zekai Sapancı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çarşamba belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇARŞAMBA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çarşamba adayı belli oldu. Saadet Partisi Çarşamba Belediye Başkan Adayı Zekai Sapancı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.