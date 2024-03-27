Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Ardahan adayı Zafer Alpaslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ardahan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ardahan Belediye Başkan Adayı Zafer Alpaslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZAFER ALPASLAN KİMDİR?

Zafer Alpaslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ardahan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARDAHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ardahan adayı belli oldu. Saadet Partisi Ardahan Belediye Başkan Adayı Zafer Alpaslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sp Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Bilal Korkmaz kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz kimdir? Hayrettin Ünlütürk kimdir? İYİ Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Hayrettin Ünlütürk kimdir? Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? Murat Sesli kimdir? İYİ Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan adayı Murat Sesli kimdir? Satılmış Aydemir kimdir? İYİ Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı Satılmış Aydemir kimdir? Orhan Küçükkaya kimdir? İYİ Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan adayı Orhan Küçükkaya kimdir? Serdar Akyol kimdir? İYİ Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan adayı Serdar Akyol kimdir? Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? İYİ Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan adayı Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? Şenol Edisan kimdir? İYİ Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı Şenol Edisan kimdir? Nurullah Uluer kimdir? İYİ Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan adayı Nurullah Uluer kimdir? Salim Torun kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Salim Torun kimdir? Süleyman Gök kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Süleyman Gök kimdir? Ferhat Yılmaz kimdir? İYİ Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan adayı Ferhat Yılmaz kimdir? Hayati Uyar kimdir? İYİ Parti Yozgat Şefaatli Belediye Başkan adayı Hayati Uyar kimdir? Vahit Ateş kimdir? İYİ Parti Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan adayı Vahit Ateş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title