Saadet Partisi Ardahan adayı Zafer Alpaslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ardahan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ardahan Belediye Başkan Adayı Zafer Alpaslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZAFER ALPASLAN KİMDİR?

Zafer Alpaslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ardahan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARDAHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ardahan adayı belli oldu. Saadet Partisi Ardahan Belediye Başkan Adayı Zafer Alpaslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.