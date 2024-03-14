Saadet Partisi Akçaabat adayı Ömer Faruk Bayram kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Akçaabat belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akçaabat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Akçaabat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akçaabat Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Bayram kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER FARUK BAYRAM KİMDİR?

Ömer Faruk Bayram, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akçaabat belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKÇAABAT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akçaabat adayı belli oldu. Saadet Partisi Akçaabat Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Bayram oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.