Saadet Partisi 19 Mayıs adayı Yusuf Yarım kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun 19 Mayıs belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi 19 Mayıs belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun 19 Mayıs adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı Yusuf Yarım kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUSUF YARIM KİMDİR?

Yusuf Yarım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden 19 Mayıs belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ 19 MAYIS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin 19 Mayıs adayı belli oldu. Saadet Partisi 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı Yusuf Yarım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.