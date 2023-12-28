Ronaldo Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini izleyecek mi, kimi destekleyecek?
Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo desteklediği takımı açıkladı. Peki, Ronaldo Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini izleyecek mi, kimi destekleyecek?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo favorisini açıkladı. Mücadeleyi yerinden izleyeceğini belirten yıldız futbolcu, "Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
RONALDO GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİNİ İZLEYECEK Mİ?
29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakibin maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
"FAVORİM GALATASARAY"
Mücadeleyi yerinde izleyecek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.